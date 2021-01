Un homme soutire 178€ à une personne âgée pour un FAUX vaccin au Royaume-Uni

La police britannique a lancé vendredi un appel à témoins pour retrouver un homme accusé d'avoir soutiré 160 livres sterling (178 euros) à une nonagénaire en lui faisant croire qu'il lui administrait un vaccin contre le coronavirus.



La victime de 92 ans, habitant Surbiton, au sud-ouest de Londres, avait ouvert sa porte le 30 décembre à un escroc, qui s'est fait passer pour un membre du service public de santé, le NHS. Elle a affirmé que cet homme lui avait piqué le bras avant de lui demander 160 livres, lui certifiant qu'elle serait remboursée par le NHS, a expliqué la police dans un communiqué.

"Il est crucial de l'attraper dès que possible"

Pays le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 78.000 morts, le Royaume-Uni a entamé il y a un mois sa campagne de vaccination auprès des plus âgés. On ignore si une quelconque substance a été administrée à la victime et le cas échéant laquelle, mais des examens à l'hôpital n'ont rien détecté d'anormal. "Il est crucial de l'attraper dès que possible, car non seulement il escroque des gens, mais il peut aussi mettre leurs vies en danger", a déclaré l'inspecteur Kevin Ives.

Les images qui accompagnent l'appel à témoins montrent le suspect, portant un survêtement bleu marine à bandes blanches sur le côté, prises lors d'une deuxième visite chez la victime, à qui il a demandé 100 livres supplémentaires (110 euros). En Irlande du Nord, la police a alerté contre des tentatives d'hameçonnage, via des SMS envoyé par des escrocs affirmant aux destinataires qu'ils sont éligibles pour être vaccinés afin de leur soustraire leurs coordonnées bancaires.

