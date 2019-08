Un homme tué à coups de sabre en Allemagne: le suspect a été interpellé

Un individu armé d'un sabre a tué un homme mercredi soir à Stuttgart, en Allemagne. L'auteur a pu être interpellé.

Plusieurs personnes ont été témoins des faits, décrits par la police comme "inhabituels et terribles". L'auteur présumé est un Syrien âgé de 28 ans, qui aurait habité encore il y a peu sous le même toit que la victime, un Allemand de 36 ans d'origine kazakhe. Les deux hommes se seraient disputés.

L'auteur aurait infligé à la victime plusieurs coups de sabre avant de prendre la fuite, tandis que l'homme a succombé à ses blessures en rue. Le Syrien a ensuite pu être interpellé plus tard près des lieux du crime. Il habite en Allemagne depuis 2015, possède un permis de séjour et n'est pas inconnu des services de police. L'homme est entendu jeudi et sera présenté à un juge d'instruction. Des vidéos du meurtre circulent sur les réseaux sociaux et la police demande aux utilisateurs de les retirer.