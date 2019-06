Un immeuble à appartements en feu à Londres

(Belga) Une incendie d'envergure s'est déclaré dimanche dans un immeuble à appartements de Barking, dans l'est de Londres. Selon plusieurs médias locaux, une quinzaine de camions incendie et une centaine de pompiers sont à pied d'oeuvre pour venir à bout des flammes.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir comment plusieurs étages sont la proie des flammes. Selon les pompiers, le feu a pris au sixième étage. Il n'est fait pour l'heure état d'aucune victime. D'après le site du journal The Sun, c'est un complexe d'appartements de luxe qui serait en feu. Il y a quasi deux ans jour pour jour, le 14 juin 2017, un incendie avait ravagé la tour Grenfell, un immeuble de logements sociaux de 24 étages dans le district de North Kensington, à Londres. Le sinistre avait fait près de 80 morts et presque autant de blessés. (Belga)