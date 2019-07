Incendie dans le plus grand aquarium d'Europe à Valence: les images impressionnantes du nuage de fumée

Peu avant midi, un important incendie s'est déclaré à l'Oceanogràfico à Valence. Sur Twitter, les autorités de l'aquarium parlent d'un "incendie superficiel" et une "évacuation préventive".

Un incendie important s'est produit à Valence, en Espagne, dans le plus grand aquarium d'Europe. 1400 personnes, dont 1070 visiteurs et 330 travailleurs, ont été évacués sains et saufs. Les animaux, eux aussi, ne sont pas blessés.



Le feu a commencé dans la tour d'accès à la "salle des océans". Une large colonne de fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde :



Un incendie maîtrisé rapidement



Le feu a été maîtrisé par les pompiers en 20 minutes. Vers 11h30 ce matin, le nuage de fumée était déjà en train de disparaître.



L'aquarium ferme ses portes aujourd'hui afin de nettoyer les débris et les restes de l'incendie. L'objectif est d'ouvrir à nouveau au public dès demain.