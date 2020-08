Un "incident extrêmement grave" sur le rail écossais

Un train a déraillé mercredi matin dans le nord-est de l'Ecosse, a indiqué la police des transports britannique, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon évoquant un incident "extrêmement grave" au bilan pour l'instant inconnu.

"C'est un incident extrêmement grave", a déclaré la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon sur Twitter, sans toutefois donner aucune information concernant d'éventuelles victimes.



"Il est trop tôt pour confirmer la nature exacte et la sévérité de l'incident et plus de détails seront rendus disponibles une fois connus", a tweeté Network Rail Scotland, qui gère le réseau ferroviaire écossais.



Des volutes de fumées se dégageaient des lieux de l'accident, survenu dans une région vallonnée, où ont afflué plusieurs véhicules de secours et un hélicoptère, selon des images diffusées par la BBC. Le train lui-même n'était pas visible.



"Nous traitons actuellement un incident sur la ligne à Stonehaven, dans l'Aberdeenshire, où un train a déraillé", a tweeté la police des transports britannique.



"Les officiers ont été appelés sur les lieux à 09h43 (08H43 GMT) et y restent aux côtés des ambulanciers et des pompiers", a ajouté la police, sans plus de précisions sur d'éventuelles victimes.



De fortes chutes de pluie sont survenues dans la nuit de mardi à mercredi en Ecosse, qui ont provoqué des inondations dans la zone et provoqué des retards dans le trafic ferroviaire.



"Nos équipes ont travaillé toute la nuit pour essayer de maintenir le réseau ouvert, malgré des pluies torrentielles et des coups de foudre. Il y a cependant des perturbations sur plusieurs itinéraires", avait tweeté dans la matinée Network Rail Ecosse.



Le député Andrew Bowie qui se trouvait dans la ville de Stonehaven mercredi matin a vu des "maisons et des commerces touchés" par les intempéries, a-t-il témoigné sur Twitter. "Mais cela aurait été bien pire sans le travail rapide des habitants et des services d'urgence. Heureusement, l'eau recule rapidement", a-t-il ajouté sur le réseau social.