Un jeune Belge porté disparu en Bosnie: il n'a pas donné signe de vie depuis 12 jours

Un jeune homme de 23 ans, originaire de Zaventem, est porté disparu depuis plus d'une semaine alors qu'il voyageait dans les Balkans. Le dernier contact du jeune homme avec sa famille remonte au 27 juillet, depuis la Croatie. Il aurait été ensuite aperçu à Sarajevo mais n'a plus donné signe de vie depuis. Sa famille a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête à laquelle collaborent Interpol, Child Focus et la Cellule des personnes disparues de la police fédérale.





Gert-Jan Dobbelaere est parti le 18 juillet avec sa Volkswagen Polo pour un périple à travers l'Europe. Après la Suisse, l'Autriche et la Slovénie, le jeune homme a rallié la Croatie. Il a encore eu un contact avec sa famille le 27 juillet alors qu'il se trouvait à Dubrovnik mais il n'a plus donné de nouvelles depuis même s'il semble qu'il ait été aperçu le 29 juillet à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Le jeune homme devait faire son retour en Belgique le 31 juillet. "Pour l'heure, nous ne pouvons guère donner plus d'explications", indique une porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. "L'enquête est surtout menée là-bas, sur place."