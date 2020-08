Un jeune blogueur et sa chaîne sur Telegram de grand renfort aux manifestatans bélarusses

Muni seulement de son clavier, un blogueur bélarusse de 22 ans anime le principal outil de communication emprunté par les manifestants au Bélarus dans leur défi sans précédent lancé contre le régime autoritaire du président Alexandre Loukachenko.

Stepan Svetlov, utilisant aussi le nom de famille Poutilo, est le fondateur de Nexta (Quelqu'un, en bélarusse, ndlr) une chaîne sur le communicateur Telegram, suivie par 2,1 millions d'abonnés, qui contribue à mobiliser les manifestants et leur permet de partager les photos et les vidéos des rassemblements et des violences dans les rues bélarusses.

"Cela a commencé comme un projet scolaire", déclare Stepan Svetlov lors d'une interview à l'AFP à Varsovie, où il vit en exil sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort.

Deux policiers montent la garde à l'entrée de Dom Bialoruski (Maison bélarusse), une organisation fondée par une vague précédente d'immigrés bélarusses, à deux pas du Parlement polonais.

- "Une marque de respect" -

Stepan Svetlov, chanteur et joueur de trompette, fonde Nexta en 2015. Il s'agit à l'origine d'une chaîne YouTube pour partager des vidéos musicales satiriques sur le Bélarus, gouverné d'une main de fer par le président Loukachenko depuis 1994.

Deux ans plus tard, il lance des bulletins d'information hebdomadaires avant de s'apercevoir qu'ils sont visionnés par des dizaines de milliers de personnes.

Le passage sur Telegram, une application utilisée par des mouvements de protestation dans le monde en raison de son cryptage et de l'anonymat assuré, a lieu en 2018, après des perquisitions dans sa maison au Bélarus.

"C'était le premier signe que les autorités appréciaient mon travail, une marque de respect", ironise Stepan Svetlov dont le père est journaliste à Belsat, une chaîne télévisée pour le Bélarus, basée en Pologne et soutenue par ce pays.

- Les manifestants "ne sont pas seuls" -

Accusé dans son pays d'organisation de troubles de masse, le blogueur encourt 15 ans de prison.

"Bien sûr, ce n'est pas juste. Nous voulons des manifestations exclusivement pacifiques (...) Ce sont les autorités qui ont commencé à frapper, tirer, utiliser des canons à eau", dit-il.

Mais le jeune homme admet que Nexta joue bien un rôle dans la coordination des manifestations alors que "personne d'autre ne peut le faire car il serait immédiatement arrêté".

"Même à 500 kilomètres de la frontière, nous continuons d'être des citoyens bélarusses qui veulent jouer un rôle, (apporter) leur propre contribution aux changements", insiste-t-il.

"Nexta et d'autres chaînes sur Telegram jouent un rôle très important pour rapprocher les gens. Ils peuvent voir qu'ils ne sont pas seuls", affirme Stepan Svetlov.

Après l'élection contestée du 9 août, au plus fort des protestations contre le président Loukachenko, Nexta recevait environ 200 messages par minute, indique son fondateur.

Le volume d'informations - environ 100.000 messages par jour - a obligé la petite équipe de quatre personnes de se concentrer sur le contenu photo et vidéo qui, selon lui, est plus facile à vérifier.

Il leur arrive de demander aux gens d'envoyer des copies de leurs pièces d'identité, d'examiner des codes et de comparer avec d'autres sources. Mais, assure M. Svetlov, la chaîne s'appuie avant tout sur des sources régulières et fiables.

Selon Valery Karbalevich, analyste de Radio Free Europe/Radio Liberty, Nexta joué un "rôle crucial" dans la logistique des protestations, indiquant des horaires et des lieux de rassemblement.

"Tous les blogueurs autrefois populaires au Bélarus ont connu la prison et seule une chaîne Telegram opérant depuis l'étranger est en mesure de coordonner les manifestations", déclare-t-il à l'AFP.

L'analyste indépendant Vladimir Matskevich décrit Nexta Live comme ayant "le plus d'influence et la plus grande audience" en relation avec les protestations en cours.

- "Grand espoir" -

Nexta prévoit une expansion majeure.

"Nous avons besoin d'au moins huit personnes pour traiter cette quantité d'informations", dit-t-il, évoquant l'idée d'un studio d'édition vidéo et de contenus consacrés à l'actualité russe et ukrainienne.

"40% des abonnés viennent de pays extérieurs au Bélarus", principalement de Russie et d'Ukraine, indique-t-il.

Avant les manifestations, la chaîne vivait uniquement de recettes publicitaires, qui s'avèrent insuffisantes pour se développer.

Son "grand espoir" est de voir son pays devenir "un pays européen démocratique normal".

"Les manifestations vont continuer jusqu'à la victoire du peuple", prévoit Stepan Svetlov.