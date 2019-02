Un jeune délinquant utilisait une technique vicieuse pour s'en prendre à des livreurs près de Lisbonne

(C) Kai Pilger on Unsplash

Un jeune délinquant de la périphérie de Lisbonne, au Portugal, avait mis en place un mode opératoire particulièrement vicieux pour s'en prendre à d'autres jeunes victimes.

L'un des derniers faits remonte au 18 janvier. Un livreur de pizza se rend à Oeiras, une commune située juste à l'ouest de Lisbonne. Sur son scooter, entre les immeubles de la localité, il se fait violemment surprendre. Par derrière, un individu se jette sur lui et tente de l'étrangler. Heureusement, le livreur n'avait pas enlevé son casque et il parvient à se défaire de l'étreinte de son agresseur. Après une brève altercation, l'agresseur prend la fuite.



L'individu sera cependant arrêté par la police peu de temps après et envoyé en détention préventive par un juge, comme l'indique le quotidien portugais O Correio da Manhã. Le jeune homme, âgé d'à peine 19 ans, est suspecté de cinq vols et de trois tentatives de vol. À chaque fois, le même mode opératoire étais utilisé. Le jeune commandait pas téléphone des pizzas, des pâtes ou même des boissons. S'il indiquait des adresses différentes, le suspect agissait toujours dans le territoire. Une fois la commande passée, il ne restait plus à l'agresseur qu'à attendre ses victimes. Il utilisait alors des menaces, la violence, un couteau ou encore une arme à feu factice pour voler non seulement la nourriture, mais aussi les biens personnels des livreurs.



Le jeune voleur est déjà connu de la justice portugaise pour des faits de vol. Il attendra le déroulé de la procédure judiciaire en prison.