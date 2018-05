Un jeune homme monte sur un toit à Rome pour tenter de se suicider: la vidéo du sauvetage fait le tour du monde

Ce mardi soir, un homme de 26 ans est monté au dernier étage d'un immeuble situé dans la Via Lorenzo il Magnifico, au cœur de Rome. Après avoir fermé l'accès au toit à clé, l'individu s'est placé sur le rebord et est resté figé face au vide.



Alertée, la police a envoyé plusieurs patrouilles pour tenter de raisonner l'homme et de l'empêcher de commettre un acte irréparable. Une grande échelle des pompiers s'est également rendue sur place. Dans la rue, à quelques mètres de nombreuses voitures de police, une foule inquiète et médusée s'est agglutinée.



Les tentatives de médiation ne donnant aucun effet, les secouristes sont parvenus à forcer l'accès et à atteindre le toit. Sur les images filmées de la scène, on peut voir une vingtaine de policiers et pompiers s'approcher du jeune homme. Celui-ci a finalement fait un pas pour sauter… mais plusieurs secouristes l'ont attrapé de justesse. À moitié suspendu dans le vide, tenu fermement pas de nombreuses mains, l'homme a finalement a été évacué via la grande échelle.



On ignore les raisons exactes qui ont poussé l'homme à tenter de se suicider.