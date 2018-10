Un joueur accro aux machines à sous obtient le remboursement de 2,5 millions d'euros en Autriche

Un joueur viennois a obtenu d'un tribunal le remboursement de 2,5 millions euros dilapidés dans des machines à sous, après avoir fait valoir qu'il était dans un état d'addiction au jeu, selon un jugement rendu public lundi.



Le plaignant avait dilapidé sa fortune entre 2002 et 2012 dans ces machines qui étaient libres d'accès dans de nombreux bars de la capitale autrichienne.



Il a fait valoir une expertise selon laquelle son discernement était à l'époque altéré par son addiction, ce qui a rendu ses mises nulles et non avenues, selon le tribunal de Wiener Neustadt qui a jugé l'affaire.



L'opérateur des machines incriminées, Novomatic, un des leaders mondiaux des machines à sous basé près de cette ville des environs de Vienne, a fait appel du jugement.



Face à la multiplication des cas de jeu compulsif, la municipalité de Vienne a interdit l'exploitation des machines à sous hors casino au 1er janvier 2015. La capitale comptait quelque 2.600 bandits manchots avant cette mesure.