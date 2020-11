Un journaliste RTL s'introduit dans une réunion confidentielle européenne: il a deviné le mot de passe d'une ministre néerlandaise (vidéo)

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a demandé à son gouvernement de renforcer la sécurité digitale après qu'un journaliste s'est introduit dans une vidéoconférence confidentielle des ministres de la Défense de l'Union européenne en utilisant les données d'une ministre qui étaient visibles sur une image postée sur son compte Twitter.

Un manque de prudence d'une ministre néerlandaise



Selon la chaîne privée RTL Nieuws, le journaliste, Daniel Verlaan, s'est introduit dans une réunion sécurisée des ministres de la Défense de l'UE après avoir découvert un identifiant et une partie d'un code confidentiel sur l'image montrant la ministre néerlandaise de la Défense Ank Bijleveld travaillant à distance. Mme Bijleveld, qui est soumise à une quarantaine, travaille à son domicile. Des documents se trouvant sur son bureau étaient visibles sur cette image, selon la chaine.

Le journaliste a découvert cinq des six chiffres du code secret et peu après a réussi à accéder à la réunion, a indiqué RTL. Les images montrent le journaliste souriant, en T-shirt noir, agitant les mains en direction des ministres. "Vous savez que vous faites irruption dans une conférence secrète ?", s'offusque alors le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell. "Oui, oui, je suis désolé. Je suis un journaliste néerlandais", répond Daniel Verlaan alors qu'on entend en arrière-fond les rires des autres participants à la conférence. "Je suis désolé d'avoir interrompu votre conférence, je m'en vais", ajoute-t-il.

"Le sujet fait rigoler, mais est jugé très sérieux"

"C'est une infraction pénale, vous devriez couper (la connexion) avant que la police n'arrive", lui rétorque-t-on. Selon RTL, M. Verlaan a quitté rapidement la conférence, qui a été immédiatement annulée pour des raisons de sécurité. Cet incident montre que "les ministres doivent une fois de plus réaliser à quel point" il faut être prudent sur Twitter, a déclaré M. Rutte lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

L'image de la ministre a entre temps été retirée, a déclaré à RTL un responsable du ministère de la Défense. "C'était une erreur stupide. Mais elle rappelle qu'il faut faire attention quand on envoie une image d'une réunion", a-t-il dit. Une source diplomatique de l'UE a déclaré à l'AFP que "la non sécurisation des communications a contraint à couper immédiatement les travaux". L'UE constate "qu'il est impératif de renforcer la sécurité des communications des institutions", a ajouté cette source. Le "sujet fait rigoler, mais est jugé très sérieux", a-t-elle souligné.