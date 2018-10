Un mamba venimeux sème la peur en banlieue de Prague

Un mamba vert, serpent très venimeux et agressif, long de deux mètres, qui s'est échappé mardi après avoir mordu sa propriétaire, sème depuis la peur dans une banlieue de Prague où la chasse au reptile a été aussitôt lancée, toujours sans succès vendredi, selon la police.



La propriétaire de 30 ans, qui ne possède pas le certificat nécessaire pour l'élevage de serpents venimeux, a été placée en coma artificiel, dans un état grave.



Les cinq autres occupants de la maison ont été évacués par la police. Le quartier de Hlubocepy, dans le sud de la capitale tchèque, vit depuis dans l'incertitude: une école maternelle située à proximité ne permet plus aux enfants de jouer en plein air.



L'affaire fait le bonheur de la presse populaire et des blagueurs sur internet. Ces derniers proposent la candidature du mamba vert aux élections municipales qui commencent vendredi, sous les couleurs du Parti des Verts. Ils ont aussi inventé un nouveau nom pour le quartier voisin de Barrandov: "Mambarrandov".



Mobilisés pour retrouver le fugitif, les experts en herpétologie tentent de calmer les esprits en affirmant que le reptile thermophile est déjà "très probablement" mort, en raison des températures peu élevées actuellement à Prague.



Ils ne peuvent cependant pas dire avec certitude si le serpent se trouve entre les murs de la maison ou non. Les pièges posés à l'intérieur de l'immeuble restaient vides vendredi.



"Malgré les efforts et toutes les mesures prises, le serpent dangereux n'a pas encore été capturé", a reconnu la police, vendredi.



En même temps, les chasseurs ont annoncé un changement de tactique: ils ont quitté l'immeuble jusqu'à samedi pour encourager le reptile à sortir de sa cache, ce qui, espèrent-ils, leur permettra finalement de le capturer.