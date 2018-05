Un manuscrit de Kafka vendu aux enchères pour 150.000 euros

(Belga) Un manuscrit de Franz Kafka (1883-1924) a été vendu aux enchères 150.000 euros samedi soir à Hambourg. Il s'agit d'un travail préparatoire manuscrit à un projet de roman qu'avait l'écrivain avec son ami Max Brod (1884-1968), a précisé la maison de vente Christian Hesse.

Les deux auteurs ont eu l'intention d'écrire ensemble un livre intitulé "Richard et Samuel" en 1911. Il aurait fait le récit du voyage de deux personnages principaux, écrivains eux aussi, en Suisse et dans le nord de l'Italie. Le projet a finalement échoué en raison des méthodes de travail divergentes des deux hommes. Le manuscrit se trouvait en Suisse, propriété d'un particulier depuis 1983. La maison de ventes espérait au moins 90.000 euros pour l'ouvrage de six pages. Selon la radio locale NDR, le manuscrit a rejoint une collection privée.