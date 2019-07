UN MILLION de personnes célèbrent les droits LGBT à la "pride parade" de Berlin (vidéo)

Plus d'un million de personnes ont participé à la "pride parade" dans les rues de Berlin pour célébrer les droits LGBT samedi, marquant le 50e anniversaire du soulèvement de Stonewall à New York, émeutes qui ont donné naissance à ce mouvement.

Berlin célébrait aussi les 40 ans de la parade dans la ville allemande qui avait alors réuni 450 participants en 1979. Les festivaliers ont débuté avec un peu de retard vers minuit à Kurfuerstendamm, l'avenue commerçante principale de la ville, pour se diriger vers la porte de Brandenburg.

Les participants affichaient des posters avec des slogans comme "Pas de sexe avec les Nazis" et "Envoyez la patriarche en enfer", en soutien à l'égalité des droits et pour dénoncer la marginalisions des individus et minorités. Des drapeaux arc-en-ciel flottaient tout au long de la parade dans la capitale allemande.

Vers 3h00 de l'après-midi, les organisateurs estimaient une participation de 150.000 personnes, mais en fin de journée, ils ont annoncé qu'environ 1 million de personnes avaient pris part à la manifestation.

En dépit de nombreuses avancées mises en place pour les personnes LGBT en Allemagne, comme l'égalité du mariage, beaucoup de défis sont encore à relever, alors que cette population est confrontée à des actes de violences de plus en plus fréquents dans le pays. En 2018, la police de Berlin a enregistré 225 attaques homophobes contre 171 l'année précédente.