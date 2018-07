Un "mini-tsunami" surprend les touristes des îles de Majorque et de Minorque (vidéos)

Une vague mesurant 1,3 m a frappé lundi matin les côtes ouest des îles de Majorque et Minorque, surprenant les plaisanciers et inondant tout à coup des rues situées à proximité des plages ainsi que des bars. Ce phénomène météorologique a été identifié comme étant un tsunami météorologique qui est causé par des perturbations atmosphériques (et changement dans la pression de l'air) ou météorologiques. Plusieurs stations balnéaires ont été touchées dans différentes mesures. Il s'agit principalement des villes de Ciutadella, Andratx. Le site du Daily Mail rapporte aussi que plusieurs propriétaires de bateau ont craint pour leur navire. Il n'y a aucun blessé.