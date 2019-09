Un mois de congé pour les papas: l'Autriche se met à la page

(Belga) L'Autriche permet depuis dimanche aux hommes de partir en congé paternité pour une durée d'un mois, suivant ainsi les évolutions d'autres pays occidentaux.

Tout employé en faisant la demande sera indemnisé à hauteur de 700 euros par la sécurité sociale. La mesure instaurée en 2017 bénéficiait aux seuls fonctionnaires, les employeurs du privé pouvant refuser cette mise en disponibilité. Pour inciter ses citoyens de sexe masculin à partir, ce pays de 8,8 millions d'habitants a conditionné l'aide à une prise immédiate du congé, consécutif à la naissance. Proposé par les sociaux-démocrates et voté aussi par l'extrême-droite, malgré la résistance des milieux économiques, l'amendement était porté par les représentantes des femmes au sein des organisations syndicales. Les lesbiennes dont les partenaires ont conçu un enfant par procréation médicale assistée, les couples homosexuels adoptants et les familles d'accueil sont aussi en mesure de réclamer ce nouveau droit. La législation sur le sujet évolue rapidement au niveau international, l'Union européenne ayant instauré en avril une norme minimale de 10 jours de congé de paternité, rémunéré à hauteur de la prestation maladie dans chaque État membre. En mai, les pères de Wall Street avaient obtenu une grosse victoire après le versement par la banque JPMorgan de 5 millions de dollars à des salariés masculins qui se jugeaient victimes d'une discrimination basée sur le genre. En France, une pétition signée par 160 personnalités réclamait en septembre 2018 l'instauration d'un congé paternité obligatoire aligné sur le congé maternité. Une salariée française a droit à un congé maternité de seize semaines, dont huit obligatoires, alors qu'un salarié ne dispose que d'un congé paternité facultatif de onze jours. Les Espagnols ont allongé au printemps la durée du congé paternité à deux mois, s'alignant sur les pays nordiques, qui offrent les systèmes les plus généreux. En Suisse, le congé paternité n'existe pas. Chez nous, en Belgique, les papas ont la possibilité de prendre jusqu'à dix jours de congé de paternité. Mais, selon un baromètre relayé récemment par La Ligue des familles, 60% des pères seraient favorables à un alignement de la durée du congé de paternité sur celui de maternité, soit 15 semaines. Tandis que 12% des pères seulement y seraient défavorables. (Belga)