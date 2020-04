Un nouveau sommet européen le 23 avril après l'accord des grands argentiers

(Belga) Le président du Conseil européen, Charles Michel, a convoqué un nouveau sommet - par vidéoconférence - des chefs d'État et de gouvernement de l'UE le jeudi 23 avril prochain, au lendemain de l'accord des ministres des Finances sur un plan à plus de 500 milliards d'euros pour répondre économiquement à la crise du coronavirus.

"Il est temps de jeter les bases d'une reprise économique robuste, affirme l'ancien Premier ministre belge dans un communiqué. Ce plan doit relancer nos économies tout en favorisant la convergence économique dans l'UE. Le budget de l'UE devra jouer un rôle significatif ici", indique-t-il en référence au budget 2021-2027 de l'UE sur lequel les dirigeants n'étaient pas parvenus à s'accorder avant la crise. "Avec la présidente de la Commission (Ursula von der Leyen), je travaille sur une feuille de route et un plan d'action pour garantir le bien-être de tous les Européens et ramener l'UE à une croissance forte, durable et inclusive fondée sur une stratégie verte et numérique", a-t-il ajouté dans un communiqué. (Belga)