Un opposant russe condamné à 7 ans de prison pour avoir dénoncé l'offensive en Ukraine

(Belga) Un élu municipal moscovite, Alexeï Gorinov a été condamné à sept ans de prison vendredi pour avoir dénoncé l'assaut russe contre l'Ukraine, en pleine vague répressive pour faire taire toute critique sur l'offensive décidée par Vladimir Poutine.

La juge Olessia Mendeleïeva a reconnu le prévenu de 60 ans coupable d'avoir "disséminé des informations clairement mensongères" sur l'armée russe en usant de "ses fonctions officielles" et de l'avoir fait dans le cadre d'un groupe organisé motivé par la "haine politique". "Le redressement de l'accusé est impossible sans peine de privation de liberté", a estimé la magistrate avant de le condamner à sept ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Depuis le 24 février, date de l'entrée des forces russes en Ukraine, les autorités ont passé une série de lois pour punir de lourdes peines ceux qui réprouvent publiquement cette attaque, bannissant au passage l'emploi des mots "guerre" et "invasion". Juriste de formation, M. Gorinov avait été arrêté en avril pour avoir dénoncé le 15 mars la "guerre" et "l'agression" de Moscou contre l'Ukraine, pendant une réunion de son assemblée municipale de quartier, session filmée et retransmise sur YouTube, ce qui pour le tribunal constitue des circonstances aggravantes. (Belga)