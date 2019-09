Un perroquet "témoin d'un vol à l'étalage" mis en cellule aux Pays-Bas: "Nous venons d'arrêter un suspect"

Un petit perroquet a été mis en cellule pendant quelques heures jeudi aux Pays-Bas avec du pain sec et de l'eau après avoir été témoin d'un vol à l'étalage, a-t-on appris lundi auprès des médias locaux.

Le petit perroquet, un inséparable, se trouvait sur l'épaule de son propriétaire lorsque celui-ci a été arrêté jeudi par la police d'Utrecht (centre), qui a aussitôt publié sur son compte Instagram une photo du petit témoin en cellule. L'image, sur laquelle on voit l'inséparable à côté d'un morceau de pain, a depuis fait le tour des médias locaux, certains faisant le choix de cacher avec une barre noire les yeux de l'animal afin de "protéger son anonymat".

"Nous venons d'arrêter un suspect pour un vol à l'étalage. Lors de l'arrestation, nous sommes tombés sur un témoin secret avec des plumes et un bec sur l'épaule du suspect", a expliqué la police. "Lors de la mise en cellule du suspect, nous nous sommes rendus compte avec stupeur que nous n'avions pas de cage à oiseaux", a-t-elle poursuivi, non sans humour. L'animal a alors été placé dans une vraie cellule et "bien soigné".

Fort heureusement pour le petit animal, son propriétaire a été libéré le jour même et est reparti avec son oiseau sur l'épaule. Ce dernier a "invoqué son droit de garder le silence", a plaisanté un porte-parole de la police, cité par la télévision locale RTV Utrecht.