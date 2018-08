Un petit avion s'écrase en Suisse et enflamme une forêt: plusieurs morts

Plusieurs personnes ont perdu la vie samedi matin dans le crash d'un petit avion dans une forêt à Hergiswil, dans le canton de Nidwald, près de Lucerne (centre du pays). La police n'est pas encore en mesure d'annoncer le nombre exact de victimes.



Le dégagement des victimes et de l'appareil est toujours en cours, a précisé la police cantonale de Nidwald. A la suite de l'accident, la zone environnante a pris feu. Un hélicoptère a dû éteindre l'incendie afin que les forces d'intervention puissent se rendre sur place. L'avion a complètement brûlé, compliquant l'identification des victimes. Une colonne de fumée était clairement visible autour du lieu de l'accident.



Une enquête a été ouverte afin d'établir les causes du drame.



La semaine passée, quatre personnes avaient perdu la vie dans le crash d'un avion de tourisme en Valais, au sommet du glacier Durand, à 3300 mètres d'altitude. On ignore encore les causes de cet accident.