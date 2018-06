Un pompier gantois décède en Espagne après une chute lors d'une randonnée

Un pompier gantois âgé de 30 ans est décédé jeudi en Espagne après une chute malheureuse, a indiqué samedi la zone de secours (Centrum) dont il émane, confirmant une information de Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws.



La victime était en voyage dans les Pyrénées espagnoles, dans la région de Monte Perdido, avec six collègues et une septième personne. Elle a vraisemblablement glissé ou fait un faux pas lors d'une randonnée en montagne.

L'homme a ensuite fait une chute libre de 30 mètres, à en croire le porte-parole de la zone de secours dont il faisait partie. Une aide psychologique a été mise en place pour ses collègues.