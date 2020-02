Un premier cas d'infection signalé en Grèce

(Belga) Un premier cas d'infection au nouveau coronavirus a été confirmé dans le nord de la Grèce, à Thessalonique, rapporte mercredi le quotidien Ekathimerini. Il s'agit d'une femme de 38 ans qui a récemment voyagé dans le nord de l'Italie.

Elle est "en bon état de santé", a indiqué le porte-parole du ministère Sotiris Tsiordas lors d'une conférence de presse, citée par des médias locaux. "La femme est en bon état de santé dans un hôpital de Thessalonique, elle est suivie par un groupe de médécins de haut niveau", a indiqué ce porte-parole, cité par la télévision publique Ert. "Ses proches seront placés en quarantaine", a-t-il ajouté. Sotiris Tsiordas a prévenu que "tous ceux qui ont voyagé en Italie du Nord doivent rester vigilants et en cas de symptômes, ils doivent rester chez eux et prévenir les services de la santé". Cette annonce intervient alors que le virus Covid-19 continue de faire rage en Italie, le pays le plus touché en Europe par ce virus. Le gouvernement grec avait annoncé ces derniers jours une série de recommandations en cas d'apparition de cas de coronavirus allant de la fermeture des écoles à des restrictions de voyage dans certains pays.