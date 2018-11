Un prêtre pique dans la caisse et se fait complètement escroquer en ligne: "Je me suis laissé convaincre"

Un prêtre catholique allemand a succombé à la tentation d'une loterie frauduleuse sur internet et dérobé 120.000 euros de la caisse de sa paroisse pour y participer, a indiqué lundi une porte-parole de l'évêché de Magdebourg, dans l'ex-RDA.



La veille, le prêtre de 64 ans était passé aux aveux devant ses paroissiens. "Je me suis laissé prendre par des escrocs sur internet. Je me suis laissé convaincre de leur transférer plusieurs fois de l'argent", avait-il confessé lors d'une messe.



Selon l'évêché, le prêtre s'est dénoncé à la police et à l'évêque de la région, Gerhard Feige.



Il va devoir rembourser l'ensemble de la somme qu'il a volée et perdue et "subir les conséquences du droit de l'Etat et de l'Eglise", avait indiqué M. Feige dimanche.



Le prêtre a été relevé de ses fonctions au conseil administratif de la paroisse. D'autre sanctions disciplinaires pourraient suivre, selon l'évêché.