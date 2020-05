Un prochain "téléthon" soutenu par la Commission le 27 juin

(Belga) La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé jeudi qu'un évènement final de rassemblement de promesses de dons aura lieu le 27 juin prochain, un "sommet" qui clôturera quatre semaines d'une campagne internationale baptisée "Global Goal: Unite for Our Future". La Belgique fait partie d'une grosse poignée de pays ayant déjà annoncé leur soutien à ce second "téléthon" pour une réponse mondiale au coronavirus.

L'évènement vient en suite à la levée de fonds mondiale organisée le 4 mai dernier à l'initiative de l'Union européenne pour financer la recherche et le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Durant l'évènement et les semaines qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, 9,8 milliards d'euros ont été levés, en grande partie des engagements de la Commission européenne elle-même, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'États (dont une promesse de 27 millions de la Belgique). "Nous avons besoin encore de soutien, et de davantage de ressources", constate jeudi la présidente de la Commission européenne. Une nouvelle campagne est donc lancée, sous le patronage de l'Allemande mais gérée par Global Citizen, l'organisation derrière le concert virtuel "One world: together at home", avec comme partenaires Bloomberg Philanthropies, la Fondation Bill & Melinda Gates et le Wellcome Trust. "L'argent que nous lèverons servira à financer des programmes de dépistage, des traitements et vaccins pour tous", selon la présidente de la Commission. Les entreprises, fondations, mais aussi les citoyens sont visés. (Belga)