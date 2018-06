Un pylône à haute fréquence bientôt installé à Botrange

(Belga) Le signal de Botrange accueillera prochainement un pylône permettant de passer plus rapidement des ordres financiers entre Londres et Francfort, peut-on lire vendredi dans les pages du Soir et de L'Echo. La commune de Waimes, qui abrite le point culminant de la Belgique, a donné son feu vert jeudi soir.

Le pylône doit permettre d'effectuer, via les ondes radio, des ordres de trading légèrement plus rapidement qu'auparavant. Le contrat, d'une valeur de 1,34 million d'euros, a été voté par le conseil communal de Waimes jeudi. Il prévoit une rente annuelle dégressive d'une durée de 25 ans, débutant à 100.000 euros, pour la localité de 17.600 habitants. Le pylône sera construit par la société luxembourgeoise EOS Tower derrière laquelle se trouve la firme américaine McKay Brothers, spécialiste des services télécoms pour opérateurs de trading à haute fréquence. Le signal de Botrange était convoité, car il se situe sur la ligne droite entre Francfort et Londres. (Belga)