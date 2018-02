Un requérant d'asile mortellement poignardé en Suisse

(Belga) Un requérant d'asile en Suisse de 19 ans d'origine sri-lankaise a été mortellement poignardé mercredi matin dans un centre d'accueil des migrants à Ecublens, à l'ouest de Lausanne, a indiqué la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Il est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation.

L'auteur présumé, un Suisse d'origine sri-lankaise de 47 ans, a été appréhendé par un agent de sécurité privé du centre et remis à la police, précise le texte. L'homme a été interrogé par la brigade criminelle. Le ministère public va demander sa mise en détention provisoire. Les causes et les circonstances de l'agression doivent encore être éclaircies. (Belga)