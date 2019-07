Un séisme de 3,7 suivi de répliques à la frontière germano-suisse

(Belga) Un séisme d'une magnitude de 3,7 s'est produit dans la nuit de lundi à mardi à environ 10 kilomètres au nord-ouest de Constance en Allemagne, près de la frontière suisse. Il a été suivi de plusieurs répliques. La terre n'avait jamais tremblé aussi fort dans cette région.

Le séisme s'est produit à 01h17 à une profondeur de 4 kilomètres, a indiqué le Service sismologique suisse (SED) à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il a été précédé d'une secousse de magnitude 2,9 à 01h06 et suivi de plusieurs répliques dont la plus forte a été mesurée à 02h42 à une magnitude de 3,2. Le SED a reçu une douzaine d'appels de la population attestant avoir ressenti la secousse principale. En règle générale, on ne s'attend toutefois pas à des dégâts pour un séisme de cette magnitude. D'après le SED, la région n'est guère active sur le plan sismique. Le dernier tremblement de terre perceptible enregistré s'y est produit en 1976 avec une magnitude de 2,6. D'autres séismes pourraient avoir lieu dans les prochaines heures, voire prochains jours. "Des tremblements de terre d'une ampleur similaire, voire supérieure, sont peu probables, mais ne peuvent être exclus", note ainsi le SED.