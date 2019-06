Un séisme de 4,1 secoue la Grèce

Un tremblement de terre de magnitude 4,1 a secoué le centre de la Grèce, dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué l'institut géodynamique d'Athènes. L'épicentre du séisme se situait à environ 100 km au nord de la capitale grecque, à une profondeur d'à peine 14km, et a été ressenti à Athènes.



A ce stade, les médias locaux ne font pas état de victimes ou de dégâts importants. La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et connaît beaucoup de tremblements de terre, qui, le plus souvent, ne font pas de victimes.