Un séisme fait trembler l'Etna: plusieurs blessés

Au moins 10 personnes ont été blessées dans la série de secousses qui se sont produites près du volcan sicilien Etna, a indiqué mercredi l'agence de presse italienne Ansa. Un séisme de magnitude 4.8 a ébranlé la région dans la nuit de mardi à mercredi, après l'éruption volcanique de lundi.

"On ne décompte heureusement aucun mort, seulement des blessés légers" touchés par des débris, a commenté le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Les médias locaux et les images postées sur les réseaux sociaux montrent des bâtiments endommagés près de Catane, ville de l'est de la Sicile de 300.000 habitants.

L'aéroport de Catane n'a pas imposé de restrictions particulières en termes de trafic aérien, alors qu'il invitait les voyageurs à se présenter bien à l'avance après l'éruption de lundi. L'autoroute qui relie Catane à Messina a, elle, été fermée par endroits car les autorités craignent que les voies n'aient été endommagées par le séisme. L'institut italien de géophysique et de volcanologie (INGV) pointait mardi une nouvelle fissure à proximité du cratère sud-est de l'Etna. Celle-ci, longue de deux kilomètres, s'est formée après l'éruption, selon des vulcanologues italiens. Depuis le 23 décembre, qui a vu l'activité du volcan gagner en intensité, environ 60 secousses d'une magnitude supérieure à 2.5 ont été enregistrées, d'après l'INGV. Le Mont Etna est l'un des volcans les plus actifs au monde et les éruptions, petites ou importantes, sont fréquentes.