Un Serbe accusé de "génocide" interpellé en Roumanie

(Belga) La police roumaine a annoncé dimanche avoir interpellé dans le port danubien de Galati un Serbe, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international pour "génocide".

Identifié par les autorités comme Stevan B., l'homme âgé de 50 ans est recherché dans le cadre d'une enquête "pour génocide commis de septembre à décembre 1991", selon la police aux frontières roumaine. Il faisait partie de l'équipage d'un navire sous pavillon serbe quand il a été interpellé samedi lors d'un contrôle d'identité, une alerte Interpol ayant été issue à son nom "en vue de l'arrestation et de l'extradition". Selon les médias roumains, l'homme né en Croatie serait un ancien membre d'un groupe paramilitaire et aurait commis des crimes contre la population civile d'ethnie croate et hongroise. La guerre de 1991-95 entre Croates et forces serbes de Croatie, soutenues par Belgrade, a fait environ 20.000 morts. Elle est consécutive à la déclaration d'indépendance croate, au début de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. (Belga)