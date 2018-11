Un site pour vérifier ce que l'Union européenne "fait pour moi"

(Belga) "Qu'est-ce que l'Europe fait pour moi" ? Le Parlement européen a mis en ligne mercredi un site interactif permettant à chaque citoyen de voir ce qu'apporte l'Union européenne dans sa région, pour sa profession ou pour son passe-temps préféré.

Sur ce site multilingue ( www.what-europe-does-for-me.eu/fr/home , "Ce que l'Europe fait pour moi"), le citoyen peut sélectionner sa région sur une carte et faire apparaître comment l'Europe y est présente. Plus de 1.400 localités sont couvertes. A Marche-en-Famenne, par exemple, l'internaute peut voir que l'UE a cofinancé la construction du Novalis Business Centre, dédié aux sciences du vivant, qu'elle y soutient financièrement le réseau cyclable "La Famenne à vélo" ou l'association Intégra Plus qui offre un accompagnement diversifié aux personnes précarisées. Dans une deuxième section, l'internaute peut aussi vérifier en quoi l'UE agit sur de multiples thématiques, par exemple sur les familles, la santé, les loisirs, les voyages, la sécurité, les choix de consommation et les droits sociaux. Ou comment elle soutient les professionnels de dizaines de secteurs, le sport, la musique, la télévision, etc. "Les Européens se demandent ce que l'UE a fait pour eux et ce nouveau site internet fournit des réponses claires, sans jargon. Ce sera un outil précieux pour aider à rapprocher l'Europe des citoyens", estime le président du Parlement européen Antonio Tajani, à quelques mois des élections européennes. Près de 1.800 notes d'une page sont disponibles et peuvent être partagées, réutilisées en ligne ou comme fichiers PDF. La plus récente des enquêtes Eurobaromètre, publiée le mois dernier, dévoilait que 68% des répondants s'accordaient à dire que leur pays avait bénéficié de l'adhésion à l'UE. En Belgique, ce taux est de 75%.