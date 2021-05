Un soldat ukrainien tué dans l'est séparatiste

(Belga) Un soldat ukrainien a été tué sur la ligne de front avec les séparatistes prorusses dans l'est du pays, a annoncé l'armée vendredi, sur fond de craintes d'une escalade entre Kiev et Moscou.

Le militaire a été tué par une balle, a indiqué l'armée, en accusant les séparatistes d'avoir également tiré sur les positions ukrainiennes à l'aide de chars, d'artillerie, lance-grenades, mortiers et mitrailleuses. La tension est montée ces derniers mois sur la ligne de front avec les séparatistes, où l'Ukraine a perdu une trentaine de soldats depuis le début de l'année contre 50 pour l'ensemble de l'année précédente. Les rebelles prorusses ont eux fait état d'une vingtaine de morts parmi ses combattants depuis janvier. En avril, Moscou, largement considéré comme le parrain militaire des séparatistes, a par ailleurs massé jusqu'à 100.000 soldats à la frontière ukrainienne et en péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie en 2014, faisant craindre une offensive d'envergure russe, voire une invasion. Si la Russie a assuré qu'il s'agissait d'exercices militaires qui "ne menaçaient personne" et annoncé le 23 avril le retrait de ses troupes, celui-là reste partiel et trop lent, selon Kiev et les Occidentaux. Le retrait "continue, mais le nombre de troupes russes retirées ne permet pas de conclure que la menace d'une agression militaire est passée", a déclaré cette semaine le ministre de la Défense ukrainien Andriy Taran dans un communiqué. La guerre en Ukraine a fait plus de 13.000 morts et environ 1,5 millions de déplacés depuis son déclenchement en avril 2014, juste après l'annexion de la Crimée lancée par Moscou dans la foulée d'une révolution pro-occidentale à Kiev. (Belga)