Un taxi fonce dans la foule à Moscou, deux Mexicaines légèrement blessées

Un taxi a foncé dans la foule à Moscou samedi, le conducteur s'étant assoupi, huit personnes ont été blessées, dont deux Mexicaines.

Le chauffeur a foncé sur les piétons dans le centre de Moscou, après s'être assoupi au volant, selon une source des services d'urgence, rapporte l'agence de presse TASS. Le conducteur était sobre, il était originaire du Kirghizistan, et disposait des documents nécessaires pour travailler en Russie. Huit personnes ont été blessées dans l'incident, et ont été transportées à l'hôpital. Parmi eux, deux Mexicaines, a confirmé l'ambassade du Mexique en Russie. Ils présentent des blessures légères. Un ressortissant ukrainien figure aussi parmi les victimes, selon une source des services d'urgence. Le chauffeur a été intercepté par la police locale, et une enquête est en cours.