Un Tchèque nage plus de 80 mètres sous la glace pour un record du monde

(Belga) Le Tchèque David Vencl a parcouru la plus grande distance à la nage sous la glace et sans aide. Dans un lac près de Teplice, il a parcouru une distance de 80,9 mètres mardi, fait savoir l'agence de presse tchèque CTK. Avec cette performance, il espère faire son entrée dans le Guinness Book des records.

L'athlète n'a pas utilisé d'accessoires tels que des palmes ou un scaphandre et n'était vêtu que d'un maillot de bain. Il a mis une minute et 35 secondes pour parcourir la distance de 80,9 mètres. "Ça a été plus rapide que je ne l'avais prévu", a-t-il déclaré après coup. Le Tchèque espère maintenant une entrée dans le Guinness Book des records. Le précédent record de plongée libre sous la glace sans palmes et sans combinaison de plongée est de 76,2 mètres, un exploit réalisé par le plongeur danois Stig Severinsen en 2013. La condition préalable à la tentative de record est que la glace ait au moins 30 centimètres d'épaisseur. (Belga)