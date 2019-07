Un touriste belge meurt dans un accident de voiture dans le nord de l'Italie

Un Belge a été tué hier après-midi dans un accident de circulation dans le nord de l'Italie. Plusieurs sites internet italiens en font état. L'incident s'est produit à Zambana, près de Trente. La victime est un homme de 43 ans. Son épouse (42 ans) est gravement blessée.

Selon le site internet Trento Today, le couple était en vacances dans la région. L'homme et son épouse étaient en route vers Trente en début d'après-midi hier, lorsque l'accident mortel s'est produit.

Selon le journal l’Adige, le crash s’est produit lors d’une manœuvre de dépassement effectuée par les Belges. Leur Citroën C3 serait entrée en collision frontale avec une voiture venant en sens inverse. Dans le véhicule venant en sens inverse, une Ford,, se trouvait une femme de Trente âgée de 31 ans. Elle a été gravement blessée. Un Allemand (62 ans) qui conduisait derrière les Belges avec son Berlingo gris n'a pas pu s'arrêter à temps et a effectué une sortie de route.

Les services d'urgence ont reçu le signalement peu après 14 h 30 et se sont précipités sur la route provinciale 235 située entre Trente et Rocchetta. Un hélicoptère est arrivé en plus de la police et des pompiers - qui avaient besoin d'équipement hydraulique pour libérer les victimes. Pour le Belge de 43 ans, ils n'ont rien pu faire. Il est mort sur le coup. Sa femme a été gravement blessée.

On ne sait rien sur l'identité des Belges pour le moment, révèle le journal HLN.