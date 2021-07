Un trafic déjà dense vers le sud de la France

(Belga) Samedi s'annonce comme une journée chargée dans le sens des départs vers les destinations de vacances. Mais le VAB relevait déjà un trafic assez dense vendredi en fin de journée dans le sud de la France, sur l'A7 entre Lyon et Orange notamment. L'organisation conseille aux vacanciers de reporter leur voyage à dimanche.

Quelques axes étaient fort chargés dans l'Hexagone, comme l'A10 Paris-Bordeaux, et, sur le chemin des retours, l'A7 encore et l'A1/A22 Paris-Lille. La situation était relativement calme en Belgique vers 17h15. En Allemagne, le VAB s'attend à des bouchons en Bavière sur l'axe Würzburg - Munich - Salzbourg. En Suisse, l'incontournable tunnel du Gothard était déjà bien emprunté alors qu'en Autriche, des files se constituaient devant le tunnel Karawanken vers la Slovénie. L'organisation automobile flamande met également en garde sur la situation en Italie avec une circulation très dense attendue entre Bologne et Rimini, et sur l'A22 Brenner - Vérone, et l'A9/A50 Côme - Florence. Le dimanche et le lundi, les embouteillages devraient être moins importants (orange). Dans le sens des retours, la journée du samedi sera rouge et celle du dimanche orange. (Belga)