Un vaisseau FANTÔME s'échoue en Irlande (vidéo)

Drôle de cadeau de la tempête Dennis: un vaisseau-fantôme tanzanien qui dérivait depuis plus d'un an sans équipage s'est échoué sur la côte sud de l'Irlande, ont déclaré les gardes-côtes irlandais.

Le MV Alta, cargo de 77 mètres, s'est échoué dimanche près du village de Ballycotton, à proximité de Cork, la deuxième ville du pays, suscitant la curiosité des passants. Les vents impétueux de la tempête Dennis, qui a frappé l'Irlande samedi et dimanche, ont mis un terme à son long voyage en solo, commencé en septembre 2018 au sud-est des Bermudes. Alors qu'il faisait route de la Grèce vers Haïti, le bateau s'était trouvé immobilisé en plein milieu de l'Océan Atlantique, à plus de 2.220 kilomètres au sud-est de l'archipel britannique. Les dix membres de l'équipage avaient dû attendre vingt jours à son bord avant d'être secourus par des gardes-côtes américains.

A l'époque, les gardes-côtes avaient déclaré travailler en étroite relation avec le propriétaire du navire, sous pavillon tanzanien, pour organiser son remorquage vers la côte. Mais le parcours du bateau est ensuite plus flou: le site d'informations maritimes Fleetmon affirme avoir reçu une correspondance présumée du propriétaire de l'Alta, indiquant que son bateau avait été détourné deux fois, alors qu'il était en court de rapatriement. Le navire vieux de 44 ans avait ensuite été aperçu par un vaisseau de la Royal Navy britannique en août 2019, voguant sans équipage au milieu de l'Atlantique. "Nous nous sommes approchés du navire pour établir le contact et offrir notre aide, mais personne n'a répondu", avait indiqué sur Twitter le HMS Protector.

La tempête Dennis, fouettant l'Irlande de ses fortes pluies et vents à plus de 110 km/h, a finalement eu raison de ses pérégrinations solitaires. Les gardes-côtes irlandais ont indiqué qu'un hélicoptère de sauvetage avait été envoyé sur place dimanche, mais qu'aucun membre de l'équipage n'avait été trouvé à bord. Aucun signe de pollution n'a par ailleurs été détecté aux alentours du navire, a indiqué lundi le conseil du comté de Cork, ajoutant que quelqu'un se rendrait à son bord mardi matin, lors de la marée basse, pour un examen plus poussé. "Les consultations se poursuivent entre les gardes-côtes irlandais, le conseil du comté de Cork et d'autres organismes compétents pour statuer sur l'avenir de l'épave", a ajouté le conseil dans un communiqué.