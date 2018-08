Un viaduc s'écroule à Gênes: un camionneur miraculé et "sous le choc" échappe à la catastrophe

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a annoncé que l'effondrement mardi d'un viaduc autoroutier à Gênes avait fait au moins "une trentaine de morts" et a dénoncé "un désastre inacceptable".

Lorsqu'une longue portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est effondrée, un camion de la société Basko se trouvait sur le pont et à quelques mètres près, le véhicule terminait sa course 45 mètres plus bas. Heureusement pour lui, le chauffeur a freiné à temps. Une photo du véhicule "miraculé" a été publiée par la police italienne sur les réseau sociaux.

"Le chauffeur et son assistant vont bien", a assuré Giovanni D’Alessandro, le responsable marketing et communication de la société Basko, au quotidien français Le Parisien. "Ils ont pu être évacués du pont, la situation est sous contrôle."

"Sous le choc", le chauffeur du véhicule a été emmené à l’hôpital. "Il a passé des examens qui ont rassuré sur son état de santé. Mais il est marqué par ce qui lui est arrivé", a ajouté Giovanni D’Alessandro.