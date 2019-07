Un week-end chargé sur les autoroutes européennes

(Belga) C'est un week-end chargé qui s'annonce sur les autoroutes d'Europe. Le trafic était déjà dense samedi matin en vallée du Rhône sur l'A7 en France. Et en Allemagne, les automobilistes se rendant au Danemark doivent s'armer de patience, ils perdent déjà une heure et demie de temps de parcours sur l'A7 Hambourg-Flensburg, selon l'organisation VAB.

Les automobilistes se rendant en Espagne via le Luxembourg et Lyon perdent déjà 1 heure et 20 minutes, ceux qui y vont via Lille, Paris et Bordeaux verront leur temps de trajet prolongé de 55 minutes. En Allemagne, outre les ralentissements en direction du Danemark, les vacanciers perdront 50 minutes entre Francfort et Wurzbourg et 45 minutes sur l'A8 entre Karlsruhe et Ulm. Il y a aussi 30 minutes de temps de parcours supplémentaire sur l'A8 en direction de l'Autriche depuis Rosenheim (au-delà de Munich) jusqu'à Salzbourg. En Autriche, des files sur l'A10 Salzbourg-Villach font perdre 45 minutes aux automobilistes. Ceux qui se dirigent vers la Slovénie doivent affronter des ralentissements d'une heure et demie avant le tunnel des Karawanken. Le temps d'attente au tunnel du Gotthard en Suisse en direction de l'Italie atteint 1h20 samedi matin, à quoi il faut encore ajouter 15 minutes au poste frontière de Chiasso. (Belga)