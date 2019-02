Une adolescente plonge dans le coma pendant 4 jours: à son réveil, elle découvre à sa grande surprise qu'elle a eu un bébé

Une adolescente britannique de 18 ans souffrant de violents maux de tête était loin d'imaginer que les 4 jours qui allaient suivre ses violentes migraines allaient changer le cours de sa vie, rapporte le site internet de la BBC.

Se sentant très mal, la jeune femme prévient sa mère de son état et qu'elle va se rendre dans son lit pour s'y reposer. Mais Ebony Stevenson de Manchester en Grande-Bretagne n'a pas le temps de se rendre dans sa chambre, qu'elle s'écroule sur le sol de la salle de bain. Elle tombe, inconsciente, et est prise de violentes convulsions. Sa mère, paniquée, appelle les secours et craint pour la vie de sa fille.

A l'arrivée des secours, Ebony qui multiplie les convulsions est prise en charge par une équipe d'ambulanciers. Ceux-ci demandent à la mère si Ebony est enceinte.

La mère répond que non. "C'est impossible", ajoute-t-elle, se rappelant que sa fille a encore eu ses règles récemment. Pourtant au fil des convulsions, le ventre de la jeune fille de 18 ans gonfle.

Contre toute attente, Ebony est en train d'accoucher et est en pleine crise d'éclampsie (crise survenant chez une femme enceinte dans un contexte d'hypertension gravidique).

Après avoir stabilisé l'état de la jeune femme, une césarienne est pratiquée dans un établissement hospitalier et Ebony donne naissance à une petite fille. Ebony a un utérus didelphe, c'est une condition rare qui veut dire qu'elle a deux utérus et deux vagins. Cette malformation est rare concerne environ 1 à 2% des femmes. Un de ses utérus était encore en train d'avoir ses menstruations quand l'autre était occupé à faire gandir un bébé. Celui dans lequel le bébé se formait était plus situé dans le dos de la jeune femme, ce qui a permis à sa grossesse de ne pas être visible jusqu'à terme. De plus, la jeune femme, qui ne souffrait pas de nausées a fait un déni de grossesse.

Le 6 décembre, Ebony s'est réveillée. Et le corps médical, accompagné de sa maman lui a fait l'annonce choc à laquelle elle ne s'attendait pas. Ebony, pendant son coma, est devenue maman. "J'ai été horrible. Ils m'ont tendu le bébé et je leur ai dit qu'il y avait une erreur et que les infirmières devaient la reprendre", se souvient Ebony.

Mais quelques minutes après, quand tout lui a été expliqué, la jeune femme accepte de prendre l'enfant dans ses bras.

Et de raconter ce moment particulier: "Rencontrer mon bébé a été une expérience surréelle. C'était comme si je vivais

une expérience hors de mon corps. "

"Je me suis inquiétée pour mon lien avec ma fille, parce que je n'ai pas eu le temps de me dire que j'allais être mère mais cela s'est finalement fait naturellement.." Ebony a prénommé sa petite fille Elodie et n'échangerait son rôle de maman pour rien au monde.