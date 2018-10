Une Allemande a conservé le corps de son mari décédé pendant un an et demi dans leur appartement

Une Allemande de 73 ans a conservé le corps de son mari décédé pendant un an et demi dans leur appartement de Hambourg, a rapporté lundi le quotidien Bild, une information confirmée par le parquet.



Le concierge de l'immeuble où se trouve l'appartement du couple, à Pöseldorf, un quartier de la cité hanséatique, s'est (soudainement) inquiété de ne plus avoir vu depuis un an et demi le mari. Il a donc averti les autorités. Le 19 septembre dernier, lorsque des policiers se sont présentés au domicile du couple, la femme leur a refusé l'accès à une chambre dont la porte était verrouillée. Ils en ont forcé l'accès et y ont découvert le corps sans vie du mari, qui aurait eu 74 ans aujourd'hui.



Un premier examen n'a pas décelé de traces sur le cadavre laissant supposer la commission d'un acte mal intentionné. "Il s'agit donc de la tragique histoire d'une dame âgée qui ne pouvait se résoudre à faire ses adieux à son défunt mari", a déclaré une porte-parole du ministère public.