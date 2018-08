Une autoroute reliant la France et l'Espagne coupée par un incendie

(Belga) Un incendie dans le nord de l'Espagne près de la frontière française a contraint les autorités à interrompre la circulation sur une autoroute reliant les deux pays, frappés par la canicule, ont annoncé les pompiers.

"Nous intervenons avec les pompiers français sur un feu à la Jonquera", à la frontière, ont-ils annoncé sur Twitter. Les pompiers catalans ont précisé qu'ils étaient épaulés par six bombardiers d'eau et des hélicoptères, et que l'incendie était maîtrisé. Le feu est intervenu alors que la France connaissait sa journée la plus difficile en matière de trafic routier, les vacanciers de juillet croisant ceux d'août. (Belga)