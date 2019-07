Une Autrichienne échappe à son ravisseur en le complimentant sur ses orchidées

Une jeune Autrichienne kidnappée alors qu'elle faisait du vélo a obtenu de son ravisseur qu'il la relâche après l'avoir complimenté sur ses orchidées, a-t-on appris samedi de source policière, confirmant des informations de presse.



Nathalie Birli, une cycliste professionnelle âgée de 27 ans, avait été violemment percutée par un automobiliste pendant qu'elle s'entraînait dans la campagne autrichienne aux alentours de Graz (sud-est), mardi. Alors même qu'elle s'était cassé un bras dans sa chute, son agresseur l'avait assommée avec une buche avant de la conduire chez lui, dans une maison isolée.



"Quand je suis revenue à moi, j'étais assise nue et ligotée dans un fauteuil, dans une vieille maison", a-t-elle témoigné auprès du quotidien Kronen Zeitung.





Il s'est confié sur sa passion du jardinage et sur son enfance difficile



Son ravisseur l'a ensuite forcée à ingurgiter de l'alcool et a tenté de l'étouffer, puis de la noyer dans une baignoire emplie d'eau froide, a-t-elle ajouté.

Elle a toutefois réussi à amadouer l'homme en le complimentant sur les nombreuses orchidées qui poussaient dans le logement. Tout d'abord "plein de haine", celui-ci est tout à coup devenu "sympa avec moi", se confiant sur sa passion du jardinage et sur son enfance difficile, a-t-elle raconté.



La jeune femme a finalement obtenu de son ravisseur qu'il la relâche et la reconduise chez elle, sans oublier son vélo. L'exploitation des données GPS du deux-roues a rapidement conduit les enquêteurs au domicile du suspect et à l'interpellation de celui-ci, a précisé la police.



L'homme, âgé de 33 ans et souffrant de problèmes psychologiques, a été incarcéré. Les enquêteurs cherchent notamment à établir s'il a pu être impliqué dans d'autres enlèvements par le passé.