Une Autrichienne meilleure restauratrice 2019, selon les Grandes tables du monde

(Belga) L'Autrichienne Birgit Reitbauer a été consacrée lundi meilleure restauratrice de 2019 pour son établissement Steirereck à Vienne par l'association des Grandes tables du monde, qui récompense de nouveau un Français comme meilleur pâtissier.

Birgit Reitbauer dirige la salle de ce restaurant doublement étoilé par le guide Michelin où son mari, Heinz Reitbauer, officie aux fourneaux après avoir pris la succession familiale de l'établissement créé dans les années 70. C'est Birgit Reitbauer qui "tempère, arrondit, rythme et met en musique ce restaurant d'élite" que l'association des Grandes tables du monde a décidé de récompenser dans un palmarès rendant hommage aux femmes dans la restauration. Une autre femme primée cette année est Cristiana Romito de Ristorante Reale à Castel di Sangro, en Italie, meilleure directrice de salle des Grandes tables du monde. Elle "interprète" les créations de son frère, le chef Niko Romito avec "une conception personnelle de l'hospitalité, un ensemble de gestes qui se déploient dans une élégance informelle et d'une attention constante", selon l'association. Le Français François Perret de La Table de l'Espadon au Ritz Paris, qui revisite avec audace les grands classiques en leur apportant "des contours ludiques", est lui désigné meilleur pâtissier de restaurant. "En recherche constante du parfait équilibre, il est devenu maître dans l'art de rejouer les grands classiques en version contemporaine", souligne l'association en le qualifiant de "virtuose de la gourmandise obsédé par le goût et par la forme". Aldo Sohm du restaurant Le Bernardin à New York (3 étoiles Michelin) est le meilleur sommelier des Grandes tables du monde. Créée en 1954 à l'initiative de six restaurateurs parisiens, l'Association Les Grandes Tables du Monde réunit aujourd'hui 181 établissements, répartis dans 25 pays et présents sur 5 continents "liés par la même volonté de proposer une expérience gastronomique et sensorielle unique". L'association fait la promotion d'une haute gastronomie "contemporaine, aussi exigeante que décomplexée". (Belga)