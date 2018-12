Une avancée vers une zone euro plus résistante aux crises

(Belga) Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont accordés vendredi à Bruxelles sur la création d'un budget à part entière pour la zone euro, loin toutefois de répondre à toutes les ambitions du président français Emmanuel Macron qui en est le principal promoteur.

"Il y a un an, peu après que la France en a fait la proposition, beaucoup pensaient que c'était impossible", a souligné M. Macron à l'issue du sommet. Il s'est montré satisfait qu'avec l'Allemagne, il ait pu convaincre "les plus réticents". Ainsi, le sommet de Bruxelles "a acté la création d'un budget pour la zone euro", a ajouté le président français. L'objectif est de dégager un accord en juin 2019 sur les caractéristiques essentielles de cette capacité budgétaire. L'ampleur du budget n'est pas encore connue. Elle sera décidée au cours des négociations sur le budget 2021-2027 de l'ensemble de l'Union européenne (CFP, pour cadre financier pluriannuel). La Commission européenne, elle, avait proposé d'inscrire dans le CFP une ligne budgétaire spécifique pour la zone euro, en la dotant de quelque 50 milliards d'euros de réserves, afin de soutenir les réformes économiques structurelles des États de la zone euro ainsi que d'aider ceux qui feraient face à un choc économique. Mais l'accord de ce vendredi ne porte que sur la première option - les fonctions de convergence et de compétitivité. Il n'y a pas eu de consensus sur la fonction de stabilisation. "J'ai l'impression que nous avançons, mais pas suffisamment rapidement", a commenté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Les ministres des Finances s'étaient déjà entendus au début de ce mois sur un certain nombre d'éléments destinés à renforcer la zone euro contre les crises. C'est le cas du renforcement du rôle du Mécanisme Européen de Stabilité (MES), le pompier de la zone euro, également validé vendredi par les Vingt-sept. Ce dernier devrait aussi servir, à partir de 2020, de filet de sécurité en dernier recours pour mobiliser de l'argent public au cas où une banque se retrouve en grandes difficultés financières. Le débat n'était pas gagné d'avance. Les pays du sud de la zone euro plaidaient pour plus de solidarité, tandis que ceux du nord ne se montraient prêts à partager les risques financiers qu'après assainissement des finances publiques et du secteur bancaire. (Belga)