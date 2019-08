Une Belge décède à la suite d'une collision sur la Nouvelle Meuse à Rotterdam

Une Belge de 62 ans est décédée vendredi à la suite d'une collision sur la Nouvelle Meuse à Rotterdam, a indiqué samedi la police néerlandaise.



Un voilier et un zodiac sont entrés en collision vendredi. Douze personnes sont tombées par dessus bord et ont été sauvées par des taxis-bateaux et d'autres embarcations. La police néerlandaise de la navigation qui mène l'enquête interroge actuellement les témoins et personnes impliquées dans l'accident. Les deux skippers ont été interpellés vendredi.