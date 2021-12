Une bombe de la Seconde Guerre mondiale explose à Munich faisant plusieurs blessés

(Belga) Plusieurs personnes ont été blessées mercredi à Munich dans l'explosion d'une bombe aérienne datant de la Seconde Guerre mondiale, rapportent différents médias allemands. Le trafic ferroviaire autour de la principale gare de Munich a été suspendu.

La détonation s'est produite sur un chantier ferroviaire près du centre-ville, a précisé la police. Trois personnes ont subi de légères blessures et une autre est grièvement blessée sans que son pronostic vital ne soit engagé, selon l'agence de presse néerlandaise ANP. Un grand panache de fumée s'élève du site, d'après le quotidien allemand Bild. Des experts du service de neutralisation des explosifs enquêtent en ce moment sur les causes de l'incident. Selon le ministre bavarois de l'Intérieur, Joachim Herrmann, la bombe aérienne de 250 kilos a été heurtée durant les travaux. On ignore pourquoi la bombe n'a pas été découverte avant le début des travaux dans la zone. En effet, les autorités munichoises procèdent à des analyses régulières pour déterminer où se situent les bombes, vestiges du second conflit mondial. (Belga)