Une bonne moitié d'Européens a une image positive de l'UE

Les résultats nationaux varient cependant fortement, "de 76% en Irlande à 42% à Chypre", et le résultat pondéré pour l'UE dans son ensemble dépasse à peine la barre de la majorité: ils sont en effet 52% des répondants dans l'UE (51% en Belgique) à dire que l'UE évoque pour eux une image "très" ou "assez" positive, selon ce nouvel Eurobaromètre. Les résultats se basent sur 26.578 entretiens réalisés de la mi-avril à la mi-mai dans les 27 États membres auprès de 15 ans et plus, dont 1.101 en Belgique. Le reste se partage entre image "neutre" (36% UE, 34% Belgique), négative (12% UE, 14% Belgique) et les sans avis (1% Belgique). Les citoyens ont aussi été interrogés sur les conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions européennes envers la Russie, entre autres sur le plan énergétique. Si une majorité, aussi bien dans l'UE (59%) qu'en Belgique (65%), est totalement ou plutôt d'accord avec le fait que la défense des valeurs communes doit être une priorité même si cela impacte le coût de la vie, une grande part semble aussi craindre ces conséquences. Environ 6 répondants sur 10 ne se disent "pas prêts" à une hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. (Belga)