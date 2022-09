Une Britannique en vacances en Grèce porte plainte pour viol collectif contre un groupe d'hommes belges

C'est le journal grec "Dimokratiki" qui relate cette information impliquant des Belges en vacances à Rhodes dans la station balnéaire de Faliraki, connue pour ses discothèques populaires. Une Britannique de 31 ans s'est rendue lundi matin à la police d'Archangelos pour porter plainte contre 4 hommes belges. Elle déclare avoir été la victime d'un viol collectif.



Selon sa déclaration, vers minuit dimanche soir, elle s'est rendue avec des amis dans un club de Faliraki. Après avoir consommé beaucoup d'alcool, la femme a raconté avoir rencontré un groupe d'amis composé de cinq à huit Belges âgés de 30 à 35 ans. Le contact passant avec l'un d'entre eux, la trentenaire a accepté de rentrer avec lui dans l'hôtel où il logeait avec ses amis. La victime a déclaré à la police qu'elle avait alors eu volontairement des relations sexuelles avec cet homme, sur le balcon et dans sa chambre. L'homme en question aurait ensuite quitté les lieux, et quatre autres hommes seraient rentrés dans la chambre. La femme a expliqué avoir été violée par les 4 hommes.



La victime aurait ensuite quitté l'hôtel et aurait pris un taxi pour se rendre à son propre hôtel. Vers 7 heures du matin, elle s'est rendue à la police pour déposer plainte.





Échantillons d'ADN prélevés



Selon le journal "Dimokratiki", une enquête judiciaire est ouverte et la police a arrêté les quatre auteurs présumés après avoir été identifiés par la victime. Des échantillons d'ADN ont été prélevés sur tous les suspects et les quatre hommes ont été arrêtés. Ils nient tous les faits. Ils devaient comparaître devant le procureur de Rhodes. Un porte-parole de la police grecque a déclaré mercredi à HLN que les quatre suspects avaient été depuis libérés.