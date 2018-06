Une camionnette renverse des piétons à proximité d'un festival aux Pays-Bas: un mort et trois blessés graves

Une camionnette a renversé quatre piétons dans la nuit de dimanche à lundi à proximité du festival Pinkpop aux Pays-Bas, faisant un mort et trois blessés graves, a fait savoir la police néerlandaise.





"La camionnette impliquée est encore recherchée"



L'incident a eu lieu vers 04h00 près d'un camping du festival, sur le Mensheggerweg à Landgraaf, à quelques kilomètres de la frontière allemande. "La camionnette impliquée est encore recherchée", a précisé la police locale sur son compte Twitter. Un hélicoptère de secours est intervenu sur les lieux. La chaussée est provisoirement fermée à la circulation, en raison de "l'enquête technique de la police" en cours.



Avec Pearl Jam, les Foo Fighters et Bruno Mars en tête d'affiche, la 49e édition du festival Pinkpop a attiré quelque 67.000 visiteurs par jours vendredi, samedi et dimanche, d'après le directeur Jan Smeets, cité par l'agence néerlandaise de presse ANP.